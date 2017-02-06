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市场报道 | 2017年 2月 6日 星期一 09:42 BJT

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨

路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从26,081,475.2盎司升至26,187,146.65盎司。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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