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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 10:16 BJT

《汇市简讯》美元指数技术面整体偏空，料测试98.91

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* 美元指数在亚洲市场下滑0.2%，特朗普政策引发的不确定性带来压力

* 市场基调低迷，E-迷你标普500指数期货微跌0.1%，美国原油期货小涨0.1%，日经指数升0.1%，除日本外亚股涨0.4%

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线下行，技术面整体偏空

* 上周五收盘几无变动，尽管周四出现锤形反转形态

* 技术信号预示美元指数将测试98.91，此为11月/1月特朗普行情的61.8%回档位

*图表：reut.rs/2kgTvdv (完)

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