台湾债市：指标券早盘交投冷清，观望明日10年新券发行前交易殖利率恐开高

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，受换券气氛带动下10年期105/11公债殖利率已弹高至1.24%，且终端买盘尚未表态，也增添明日106/4殖利率开高的疑虑。
〞等等，看10年券开在哪里。〞一位大型银行交易员说。
2/22(三)央行将财政部标售106/4期10年公债，金额300亿台币，3/1(三)发行。2/7(二)开始发行前交易。
美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点，至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。
本地时间1040，五年106/2期公债 及10年指标券105/11 皆暂无成交纪录。
美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。
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--美国债市：公债收益率曲线走陡，因美国薪资数据直指通胀压力偏低
--《综述》美国1月就业岗位加速增长，但薪资增长仍滞后 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。