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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 10:51 BJT

台湾债市：指标券早盘交投冷清，观望明日10年新券发行前交易殖利率恐开高

路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。

他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，受换券气氛带动下10年期105/11公债殖利率已弹高至1.24%，且终端买盘尚未表态，也增添明日106/4殖利率开高的疑虑。

〞等等，看10年券开在哪里。〞一位大型银行交易员说。

2/22(三)央行将财政部标售106/4期10年公债，金额300亿台币，3/1(三)发行。2/7(二)开始发行前交易。

美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点，至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。

本地时间1040，五年106/2期公债 及10年指标券105/11 皆暂无成交纪录。

美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。

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--美国债市：公债收益率曲线走陡，因美国薪资数据直指通胀压力偏低

--《综述》美国1月就业岗位加速增长，但薪资增长仍滞后 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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