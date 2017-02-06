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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 11:13 BJT

日本股市：日经指数早盘上涨，美国放松监管前景推升金融股

丰田汽车 和铃木汽车 周一接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。

丰田汽车上涨0.1%，铃木汽车则下跌1.0%。

两家公司都将在收盘后公布第三季业绩。

东证股价指数 上涨1,520.52点，JPX-日经400指数 上升0.3%至13,622.42点。(完)
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