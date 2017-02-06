《中国已公布新股发行上市日程表》--2月6日

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22.92 华融证券 2/13 2/9 深 美力科技 300611 2,237 -- -- 兴业证券 2/13 2/10 沪 安井食品 732345 5,401 -- -- 民生证券 2/14 2/10 沪 诺邦股份 732238 3,000 -- -- 国金证券 2/14 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 *15.26 *22.97 德邦证券 3/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 2/6 沪 百傲化学 3,334 9.24 22.92 申万宏源 2/6 沪 奇精机械 2,000 21.13 22.99 国信证券 *2/7 深 康泰生物 4,200 3.29 22.94 中信建投 *2/7 深 英联股份 3,000 8.33 22.96 国海证券 *2/7 沪 德创环保 5,050 3.60 22.97 民生证券 -- 深 金太阳 2,230 8.36 22.97 申万宏源 -- 沪 数据港 5,265 7.80 22.99 中信建投 -- 深 盐津铺子 3,100 9.14 22.99 西部证券 -- 沪 镇海股份 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 -- 深 恒锋信息 2,100 9.40 22.97 中泰证券 -- 沪 科森科技 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 -- 沪 新坐标 1,500 16.44 22.99 国信证券 -- 深 拓斯达 1,812 18.74 22.98 安信证券 -- 沪 安正时尚 7,126 16.78 22.98 中信证券 -- 沪 欧派股份 2,021 24.83 22.99 广发证券 -- 深 思特奇 1,685.5 16.16 22.98 东方花旗 -- 深 晨化股份 2,500 10.57 22.98 中航证券 -- 沪 茶花股份 6,000 8.37 22.98 国金证券 -- 沪 上海天洋 1,500 18.19 22.99 中信证券 -- 深 高斯贝尔 4,180 6.31 22.98 招商证券 -- 深 汇纳科技 2,500 8.12 22.97 安信证券 -- 深 宣亚国际 1,800 16.14 22.98 中德证券 -- 深 欣天科技 2,000 14.37 22.98 爱建证券 -- 沪 白银有色 69,800 1.78 58.17 中信建投 信达证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。