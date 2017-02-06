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货币新闻 | 2017年 2月 6日 星期一 10:59 BJT

芝加哥期市：美元走低提振大豆期货上扬，但南美丰产限制涨幅

以下为0209GMT报价：

 合约           价格         变动        涨跌%       两日涨跌%   30日移动均值    RSI
 CBOT小麦       431.25       1.00        +0.23%      -0.75%      420.88          58
 CBOT玉米       367.25       2.00        +0.55%      -0.07%      360.08          59
 CBOT大豆       1035.50      8.50        +0.83%      -0.17%      1031.04         47
 CBOT稻米       9.63         $0.09       +0.89%      +1.00%      $9.70           47
 WTI原油        53.89        $0.06       +0.11%      +0.65%      $52.96          60
 汇率                                                                            
 欧元/美元      $1.078       $0.000      -0.02%      +0.20%                      
 美元/澳元      0.7660       -0.002      -0.30%      +0.07%                      
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

  
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>  

 (编译 王兴亚/王颖；审校 高琦/于春红)
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