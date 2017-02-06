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市场报道 | 2017年 2月 6日 星期一 12:03 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月6日至2月13日

路透2月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-
美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期               公布时间  公司代码            业绩季度及公司名称
 2017/2/6               BMO       NWL.N               Q4 2016 Newell Brands Inc 
 2017/2/6               BMO       L.N                 Q4 2016 Loews Corp 
 2017/2/6               BMO       HAS.OQ              Q4 2016 孩之宝(Hasbro)
 2017/2/6               BMO       TSN.N               Q1 2017 泰森食品(Tyson Foods)
 2017/2/6               BMO       SYY.N               Q2 2017 Sysco Corp 
 2017/2/6               21:00     FOXA.OQ             Q2 2017 二十一世纪福克斯
 2017/2/6               AMC       MAC.N               Q4 2016 Macerich Co 
 2017/2/6               AMC       TSO.N               Q4 2016 Tesoro Corp 
 2017/2/6               AMC       FMC.N               Q4 2016 扶懋(FMC) 
 2017/2/7               NTS       AKAM.OQ             Q4 2016 Akamai Technologies Inc 
 2017/2/7               BMO       ICE.N               Q4 2016 洲际交易所(ICE)
 2017/2/7               BMO       MNK.N               Q1 2017 Mallinckrodt Plc 
 2017/2/7               BMO       OMC.N               Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group)
 2017/2/7               BMO       VMC.N               Q4 2016 Vulcan Materials Co 
 2017/2/7               BMO       FIS.N               Q4 2016 Fidelity National Information Services Inc 
 2017/2/7               BMO       CAH.N               Q2 2017 康德乐健康(Cardinal Health)
 2017/2/7               BMO       TDG.N               Q1 2017 TransDigm Group Inc 
 2017/2/7               BMO       GM.N                Q4 2016 通用汽车
 2017/2/7               BMO       MOS.N               Q4 2016 美盛(Mosaic)
 2017/2/7               BMO       SPGI.N              Q4 2016 S&P Global Inc 
 2017/2/7               BMO       ADM.N               Q4 2016 Archer Daniels Midland Co 
 2017/2/7               BMO       KORS.N              Q3 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2017/2/7               BMO       CHD.N               Q4 2016 Church & Dwight Co Inc 
 2017/2/7(预估)         BMO       REGN.OQ             Q4 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 
 2017/2/7               BMO       EMR.N               Q1 2017 艾默生电气(Emerson Electric) 
 2017/2/7               BMO       AME.N               Q4 2016 Ametek Inc 
 2017/2/7               BMO       CNC.N               Q4 2016 Centene Corp 
 2017/2/7               BMO       NOV.N               Q4 2016 国民油井华高(National Oilwell Varco)
 2017/2/7               AMC       MCHP.OQ             Q3 2017 Microchip Technology Inc 
 2017/2/7               AMC       GILD.OQ             Q4 2016 吉利德科学(Gilead Sciences)
 2017/2/7               AMC       AIZ.N               Q4 2016 Assurant Inc 
 2017/2/7               AMC       PXD.N               Q4 2016 Pioneer Natural Resources Co 
 2017/2/7               AMC       CSRA.N              Q3 2017 CSRA Inc 
 2017/2/7               AMC       FTV.N               Q4 2016 Fortive Corp 
 2017/2/7               21:00     MDLZ.OQ             Q4 2016 亿滋国际(Mondelez International)
 2017/2/7               AMC       DIS.N               Q1 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/2/7               AMC       ORLY.OQ             Q4 2016 O'Reilly Automotive Inc 
 2017/2/8               11:30     HUM.N               Q4 2016 哈门那(Humana)
 2017/2/8               BMO       EXC.N               Q4 2016 Exelon Corp 
 2017/2/8               BMO       CTSH.OQ             Q4 2016 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions)
 2017/2/8               BMO       AGN.N               Q4 2016 艾尔建(Allergan)
 2017/2/8               BMO       TWX.N               Q4 2016 时代华纳
 2017/2/8               BMO       JEC.N               Q1 2017 Jacobs Engineering Group Inc 
 2017/2/8(预估)         BMO       HSIC.OQ             Q4 2016 Henry Schein Inc 
 2017/2/8               BMO       GT.OQ               Q4 2016 固特异轮胎(Goodyear Tire)
 2017/2/8               BMO       ALK.N               Q4 2016 Alaska Air Group Inc 
 2017/2/8               BMO       LVLT.N              Q4 2016 Level 3 Communications Inc 
 2017/2/8               AMC       PRU.N               Q4 2016 保德信金融集团
 2017/2/8               AMC       CINF.OQ             Q4 2016 Cincinnati Financial Corp 
 2017/2/8               AMC       DNB.N               Q4 2016 邓白氏(D&B)
 2017/2/8               AMC       CTL.N               Q4 2016 CenturyLink Inc 
 2017/2/8               AMC       EFX.N               Q4 2016 Equifax Inc 
 2017/2/8               AMC       FISV.OQ             Q4 2016 Fiserv Inc 
 2017/2/9               NTS       BWA.N               Q4 2016 BorgWarner Inc 
 2017/2/9               12:00     MAS.N               Q4 2016 Masco Corp 
 2017/2/9               13:00     K.N                 Q4 2016 凯洛格(Kellogg)
 2017/2/9               BMO       ROP.N               Q4 2016 Roper Technologies Inc 
 2017/2/9               BMO       RAI.N               Q4 2016 雷诺兹烟草(Reynolds American)
 2017/2/9               BMO       DTE.N               Q4 2016 DTE Energy Co 
 2017/2/9               BMO       VIAB.OQ             Q1 2017 维亚康姆
 2017/2/9               BMO       CMI.N               Q4 2016 康明斯(Cummins)
 2017/2/9               BMO       YUM.N               Q4 2016 百胜集团(Yum Brands)
 2017/2/9               BMO       KO.N                Q4 2016 可口可乐
 2017/2/9               BMO       OXY.N               Q4 2016 西方石油(Occidental Petroleum)
 2017/2/9               BMO       TDC.N               Q4 2016 Teradata Corp 
 2017/2/9               BMO       SEE.N               Q4 2016 Sealed Air Corp 
 2017/2/9               BMO       ALLE.N              Q4 2016 Allegion PLC 
 2017/2/9               BMO       NLSN.N              Q4 2016 Nielsen Holdings PLC 
 2017/2/9               BMO       COTY.N              Q2 2017 科蒂(Coty)
 2017/2/9               BMO       WLTW.OQ             Q4 2016 Willis Towers Watson PLC 
 2017/2/9               BMO       CVS.N               Q4 2016 CVS Health Corp 
 2017/2/9               AMC       CERN.OQ             Q4 2016 Cerner Corp 
 2017/2/9               AMC       MHK.N               Q4 2016 Mohawk Industries Inc 
 2017/2/9               AMC       EXPE.OQ             Q4 2016 Expedia Inc  - Tentative
 2017/2/9               21:00     WU.N                Q4 2016 西联汇款
 2017/2/9(预估)         AMC       AAP.N               Q4 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2017/2/9               AMC       NWSA.OQ             Q2 2017 新闻集团
 2017/2/9               AMC       ATVI.OQ             Q4 2016 Activision Blizzard Inc 
 2017/2/9               AMC       NVDA.OQ             Q4 2017 英伟达(Nvidia)
 2017/2/9(预估)         AMC       DVA.N               Q4 2016 DaVita Inc 
 2017/2/9               21:05     VRSN.OQ             Q4 2016 Verisign Inc 
 2017/2/10              BMO       IPG.N               Q4 2016 Interpublic Group of Companies Inc 
 2017/2/10(预估)        BMO       XRAY.OQ             Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 
 2017/2/10              BMO       AON.N               Q4 2016 Aon PLC 
 2017/2/10              BMO       VTR.N               Q4 2016 Ventas Inc 
 2017/2/10              BMO       CBG.N               Q4 2016 世邦魏理仕(CBRE)
 2017/2/13              BMO       HCP.N               Q4 2016 HCP Inc 
 2017/2/13              AMC       FRT.N               Q4 2016 Federal Realty Investment Trust 
 2017/2/13              AMC       VNO.N               Q4 2016 Vornado Realty Trust 
 2017/2/13              AMC       NBL.N               Q4 2016 Noble Energy Inc 
 

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 许娜；审校 杜明霞)
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