《美国上市公司业绩公布日程表》--2月6日至2月13日

路透2月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO- 美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/2/6 BMO NWL.N Q4 2016 Newell Brands Inc 2017/2/6 BMO L.N Q4 2016 Loews Corp 2017/2/6 BMO HAS.OQ Q4 2016 孩之宝(Hasbro) 2017/2/6 BMO TSN.N Q1 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017/2/6 BMO SYY.N Q2 2017 Sysco Corp 2017/2/6 21:00 FOXA.OQ Q2 2017 二十一世纪福克斯 2017/2/6 AMC MAC.N Q4 2016 Macerich Co 2017/2/6 AMC TSO.N Q4 2016 Tesoro Corp 2017/2/6 AMC FMC.N Q4 2016 扶懋(FMC) 2017/2/7 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017/2/7 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017/2/7 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/2/7 BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/2/7 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017/2/7 BMO FIS.N Q4 2016 Fidelity National Information Services Inc 2017/2/7 BMO CAH.N Q2 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/2/7 BMO TDG.N Q1 2017 TransDigm Group Inc 2017/2/7 BMO GM.N Q4 2016 通用汽车 2017/2/7 BMO MOS.N Q4 2016 美盛(Mosaic) 2017/2/7 BMO SPGI.N Q4 2016 S&P Global Inc 2017/2/7 BMO ADM.N Q4 2016 Archer Daniels Midland Co 2017/2/7 BMO KORS.N Q3 2017 Michael Kors Holdings Ltd 2017/2/7 BMO CHD.N Q4 2016 Church & Dwight Co Inc 2017/2/7(预估) BMO REGN.OQ Q4 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2017/2/7 BMO EMR.N Q1 2017 艾默生电气(Emerson Electric) 2017/2/7 BMO AME.N Q4 2016 Ametek Inc 2017/2/7 BMO CNC.N Q4 2016 Centene Corp 2017/2/7 BMO NOV.N Q4 2016 国民油井华高(National Oilwell Varco) 2017/2/7 AMC MCHP.OQ Q3 2017 Microchip Technology Inc 2017/2/7 AMC GILD.OQ Q4 2016 吉利德科学(Gilead Sciences) 2017/2/7 AMC AIZ.N Q4 2016 Assurant Inc 2017/2/7 AMC PXD.N Q4 2016 Pioneer Natural Resources Co 2017/2/7 AMC CSRA.N Q3 2017 CSRA Inc 2017/2/7 AMC FTV.N Q4 2016 Fortive Corp 2017/2/7 21:00 MDLZ.OQ Q4 2016 亿滋国际(Mondelez International) 2017/2/7 AMC DIS.N Q1 2017 华特迪士尼(Walt Disney) 2017/2/7 AMC ORLY.OQ Q4 2016 O'Reilly Automotive Inc 2017/2/8 11:30 HUM.N Q4 2016 哈门那(Humana) 2017/2/8 BMO EXC.N Q4 2016 Exelon Corp 2017/2/8 BMO CTSH.OQ Q4 2016 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions) 2017/2/8 BMO AGN.N Q4 2016 艾尔建(Allergan) 2017/2/8 BMO TWX.N Q4 2016 时代华纳 2017/2/8 BMO JEC.N Q1 2017 Jacobs Engineering Group Inc 2017/2/8(预估) BMO HSIC.OQ Q4 2016 Henry Schein Inc 2017/2/8 BMO GT.OQ Q4 2016 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2017/2/8 BMO ALK.N Q4 2016 Alaska Air Group Inc 2017/2/8 BMO LVLT.N Q4 2016 Level 3 Communications Inc 2017/2/8 AMC PRU.N Q4 2016 保德信金融集团 2017/2/8 AMC CINF.OQ Q4 2016 Cincinnati Financial Corp 2017/2/8 AMC DNB.N Q4 2016 邓白氏(D&B) 2017/2/8 AMC CTL.N Q4 2016 CenturyLink Inc 2017/2/8 AMC EFX.N Q4 2016 Equifax Inc 2017/2/8 AMC FISV.OQ Q4 2016 Fiserv Inc 2017/2/9 NTS BWA.N Q4 2016 BorgWarner Inc 2017/2/9 12:00 MAS.N Q4 2016 Masco Corp 2017/2/9 13:00 K.N Q4 2016 凯洛格(Kellogg) 2017/2/9 BMO ROP.N Q4 2016 Roper Technologies Inc 2017/2/9 BMO RAI.N Q4 2016 雷诺兹烟草(Reynolds American) 2017/2/9 BMO DTE.N Q4 2016 DTE Energy Co 2017/2/9 BMO VIAB.OQ Q1 2017 维亚康姆 2017/2/9 BMO CMI.N Q4 2016 康明斯(Cummins) 2017/2/9 BMO YUM.N Q4 2016 百胜集团(Yum Brands) 2017/2/9 BMO KO.N Q4 2016 可口可乐 2017/2/9 BMO OXY.N Q4 2016 西方石油(Occidental Petroleum) 2017/2/9 BMO TDC.N Q4 2016 Teradata Corp 2017/2/9 BMO SEE.N Q4 2016 Sealed Air Corp 2017/2/9 BMO ALLE.N Q4 2016 Allegion PLC 2017/2/9 BMO NLSN.N Q4 2016 Nielsen Holdings PLC 2017/2/9 BMO COTY.N Q2 2017 科蒂(Coty) 2017/2/9 BMO WLTW.OQ Q4 2016 Willis Towers Watson PLC 2017/2/9 BMO CVS.N Q4 2016 CVS Health Corp 2017/2/9 AMC CERN.OQ Q4 2016 Cerner Corp 2017/2/9 AMC MHK.N Q4 2016 Mohawk Industries Inc 2017/2/9 AMC EXPE.OQ Q4 2016 Expedia Inc - Tentative 2017/2/9 21:00 WU.N Q4 2016 西联汇款 2017/2/9(预估) AMC AAP.N Q4 2016 Advance Auto Parts Inc 2017/2/9 AMC NWSA.OQ Q2 2017 新闻集团 2017/2/9 AMC ATVI.OQ Q4 2016 Activision Blizzard Inc 2017/2/9 AMC NVDA.OQ Q4 2017 英伟达(Nvidia) 2017/2/9(预估) AMC DVA.N Q4 2016 DaVita Inc 2017/2/9 21:05 VRSN.OQ Q4 2016 Verisign Inc 2017/2/10 BMO IPG.N Q4 2016 Interpublic Group of Companies Inc 2017/2/10(预估) BMO XRAY.OQ Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 2017/2/10 BMO AON.N Q4 2016 Aon PLC 2017/2/10 BMO VTR.N Q4 2016 Ventas Inc 2017/2/10 BMO CBG.N Q4 2016 世邦魏理仕(CBRE) 2017/2/13 BMO HCP.N Q4 2016 HCP Inc 2017/2/13 AMC FRT.N Q4 2016 Federal Realty Investment Trust 2017/2/13 AMC VNO.N Q4 2016 Vornado Realty Trust 2017/2/13 AMC NBL.N Q4 2016 Noble Energy Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 许娜;审校 杜明霞)