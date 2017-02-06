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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 10:55 BJT

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨

电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 跳涨1.5%。

国泰金 上涨近3%，富邦金 涨2.5%。(完)
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