墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
披索还在周五实现技术性突破，升穿阻力位20.56，该水准是披索自11月8日美国大选以来跌势的38.2%费波纳奇回档位。
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
而且即便特朗普重申对北美自由贸易协定(NAFTA)的担心，周四称希望加快重新磋商或替换该协议的磋商，但墨西哥披索仍继续上冲。
Kemen称，特朗普并未单方面撤出NAFTA或者完全排除谈判的可能性，投资者因此而释然。
**已消化最坏情境**
尽管投资者过去大胆猜测特朗普的极端言辞实际并不会兑现，但很多人认为，墨西哥披索当前水准已经反映出了美国可能针对墨西哥所采取行动的最坏情况。
德意志银行资产经理们本周稍早称，他们认为墨西哥披索已经触及近期底部。
太平洋投资管理公司(PIMCO)新兴市场投资组合管理主管Michael Gomez称，尽管他认为大环境仍然嘈杂，但“墨西哥资产及披索已经消化了多数预期下行风险。”
瑞银策略师更是在近日一份研究报告中称，墨西哥披索甚至已消化70%的“边境税”。
这并不是说重大风险不复存在，尤其是鉴于披索近期反弹情况下。
接受路透采访的基金经理多数认同，墨西哥披索处于和本国经济现实不相符的水准，但一些经理仍对于后续特朗普相关意外保持谨慎。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 李春喜/孙茉莉)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。