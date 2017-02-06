墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情

披索还在周五实现技术性突破，升穿阻力位20.56，该水准是披索自11月8日美国大选以来跌势的38.2%费波纳奇回档位。

“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。

而且即便特朗普重申对北美自由贸易协定(NAFTA)的担心，周四称希望加快重新磋商或替换该协议的磋商，但墨西哥披索仍继续上冲。

Kemen称，特朗普并未单方面撤出NAFTA或者完全排除谈判的可能性，投资者因此而释然。

**已消化最坏情境**

尽管投资者过去大胆猜测特朗普的极端言辞实际并不会兑现，但很多人认为，墨西哥披索当前水准已经反映出了美国可能针对墨西哥所采取行动的最坏情况。

德意志银行资产经理们本周稍早称，他们认为墨西哥披索已经触及近期底部。

太平洋投资管理公司(PIMCO)新兴市场投资组合管理主管Michael Gomez称，尽管他认为大环境仍然嘈杂，但“墨西哥资产及披索已经消化了多数预期下行风险。”

瑞银策略师更是在近日一份研究报告中称，墨西哥披索甚至已消化70%的“边境税”。

这并不是说重大风险不复存在，尤其是鉴于披索近期反弹情况下。