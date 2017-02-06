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市场报道 | 2017年 2月 6日 星期一 11:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元执行价在1.0775-90的期权即将到期，助稳市场

0311GMT，

* 共计有15.7亿欧元执行价介于1.0775-90的期权即将到期，帮助稳定市场

* 今日还有9.54亿欧元执行价在1.0650的期权到期，以及8.87亿欧元执行价在1.0700的期权到期

* 再往上，有6.84亿欧元执行价在1.0800-25的期权到期，另有8.8亿欧元执行价在1.0950的期权到期

* 明日还将有11.6亿欧元期权到期，执行价在1.0800

* 由于缺乏消息面和其他因素推动，欧元/美元稳定在1.0780附近(完)
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