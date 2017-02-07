《台湾重要政经日程》--2月7日-10月10日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
=====================今日重要政经消息==============================
2/7(二)
--10:00 中华经济研究院公布1月采购经理人指数。
--14:00 欧洲商会发表2017年亚洲薪资与就业市场预测报告。
--16:00 财政部公布1月进/出口金额年变动率，上月出口金额年增14%。
--16:30 金管会例行记者会。
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2/8(三)
--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.70%。
2/13(一)
--12:30 央行代财政部标售财106-3期国库券，数额250亿台币，期限91天期。2/14发行。
2/15(三)
--16:00 主计总处公布第四季经济成长率统计值，概估值是成长2.58%。
2/16(四)
--12:30 央行代财政部标售106/3期公债250亿台币，年期为20年期，20日(一)发行。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/22(三)
--12:30 央行代财政部标售106/4期公债300亿台币，年期为10年期， 3月1日发行。
2/23 (四)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增6.25%。
2/24(五)
--08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.82%。
--16:20 央行公布1月M2年增率，上月为年增4.11%。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
*3/6(一)
--16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，上月底是4,365.89亿美元。
3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新