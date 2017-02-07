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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 08:49 BJT

《台湾重要政经日程》--2月7日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

2/7(二)

--10:00 中华经济研究院公布1月采购经理人指数。

--14:00 欧洲商会发表2017年亚洲薪资与就业市场预测报告。

--16:00 财政部公布1月进/出口金额年变动率，上月出口金额年增14%。

--16:30 金管会例行记者会。

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2/8(三)

--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.70%。

2/13(一)

--12:30 央行代财政部标售财106-3期国库券，数额250亿台币，期限91天期。2/14发行。

2/15(三)

--16:00 主计总处公布第四季经济成长率统计值，概估值是成长2.58%。

2/16(四)

--12:30 央行代财政部标售106/3期公债250亿台币，年期为20年期，20日(一)发行。

2/18(六)

--调整上班日，金融市场开市一日。

2/20(一)

--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。

2/22(三)

--12:30 央行代财政部标售106/4期公债300亿台币，年期为10年期， 3月1日发行。

2/23 (四)

--16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增6.25%。

2/24(五)

--08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.82%。

--16:20 央行公布1月M2年增率，上月为年增4.11%。

2/27(一)-2/28(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

*3/6(一)

--16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，上月底是4,365.89亿美元。

3/24(五)

--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。

4/3(一)-4/4(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

5/1(一)

--劳动节放假一日。

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

6/3(六)

--调整假期，金融市场开市一日。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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