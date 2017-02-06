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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 11:48 BJT

中国债市动态：期货向好但现券收益率小涨，偏弱情绪未有改善

路透上海2月6日 - 日前明显下挫的国债期货周一出现反弹，但中国银行间债市主要利率债收益率震荡小涨，显示公开市场逆回购利率上调等冲击过后，偏弱情绪未有改善；另外，短期流动性尚可，利率互换(IRS)稍降。

北京一银行交易员称，“感觉当前情绪还是一般，现券(收益率)还是上的。”

另一交易员表示，国债期货跨期差较大，以及日前明显下挫等可能导致了早盘向好；现券方面，收益率虽也一度随之走低，但短期看法偏空者居多，震荡后较上日仍小涨。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债160213券最新成交在4.0925%附近，较上日涨逾1个基点(bp)，稍早曾低探至4.07%。

公开市场方面，中国央行连续两日未进行逆回购操作，今日净回笼1,500亿元人民币。

央行春节前上调中期借贷便利(MLF)利率，节后并进一步调高常备借贷便利(SLF)及公开市场逆回购利率。上周五10年期国债期货主力合约T1706 盘中最大跌幅接近1.4%。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706 早盘收报97.59元，较上日结算价涨0.18%；10年期国债主力合约T1706收报93.61元，较上日结算价涨0.27%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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