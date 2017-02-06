背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透北京2月6日 - 以下为中国国家发展和改革委员会2017年批复的重大交通基础设施一览：
--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--国家发改委批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路。项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。
--发改委批复新建黑龙江绥芬河民用机场可行性研究报告，项目总投资11.3亿元，其中发改委安排中央预算内投资2.2亿元，民航局安排民航发展基金4.27亿元，其余投资由省政府和绥芬河市政府按照6:4的比例安排财政资金解决。
**相关重大政策**
--“十三五”国家战略性新兴产业发展规划发布，在重点产业领域中新增加数字创意产业，包括数字文化创意装备、数字文化内容、设计服务等方向。进一步放开基础电信领域竞争性业务，放宽融合性产品和服务的市场准入限制，推进国有电信企业混合所有制试点工作。在高端制造领域，部署采用政府和社会资本合作（PPP）模式推进遥感卫星发展。
--国务院批复同意西部大开发“十三五”规划，顺应推进供给侧结构性改革要求，面向供给结构、需求结构、要素结构、产业结构、生态环保等分别设置具体指标，构建了综合性指标体系，具体包括经济发展、资源环境、社会发展、创新能力等四方面的15项指标。其中，资源环境指标为约束性指标，其余为预期性指标。（完）
浏览中国政府2017年经济及主要改革政策一览，请点击
浏览2016年中国经济及主要改革政策一览，请点击
浏览2016年中国房地产主要政策一览，请点击
浏览中国国家发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选 (发稿 陈君 审校 沈燕)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。