中国货币市场：短期资金宽松回购利率变化不大，连续净回笼下料趋收敛

路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开市场逆回购操作，单日净回笼1,500亿元。央 行称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性 基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。 据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元。此外，春节前央行通过“临 时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持 ，按照28天操作期限计算料将于下周到期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期 量共2,050亿元。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2701 2.2369 +3.32 七天 2.4312 2.4964 -6.52 14天 2.9960 2.8648 +13.12 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.5700 9.0300 -446.00 七天 3.7700 2.2600 +151.00 14天 3.7350 4.2850 -55.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2700 2.2500 +2.00 七天 2.5500 2.5000 +5.00 14天 3.3000 3.0000 +30.00 Shibor 其中:隔夜 2.2780 2.2571 +2.09 七天 2.6280 2.6480 -2.00 三个月 3.9497 3.9348 +1.49 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)