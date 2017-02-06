中国货币市场：短期资金宽松回购利率变化不大，连续净回笼下料趋收敛

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开市场逆回购操作，单日净回笼1,500亿元。央 行称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性 基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。 据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元。此外，春节前央行通过“临 时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持 ，按照28天操作期限计算料将于下周到期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期 量共2,050亿元。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2701 2.2369 +3.32 七天 2.4312 2.4964 -6.52 14天 2.9960 2.8648 +13.12 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.5700 9.0300 -446.00 七天 3.7700 2.2600 +151.00 14天 3.7350 4.2850 -55.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2700 2.2500 +2.00 七天 2.5500 2.5000 +5.00 14天 3.3000 3.0000 +30.00 Shibor 其中:隔夜 2.2780 2.2571 +2.09 七天 2.6280 2.6480 -2.00 三个月 3.9497 3.9348 +1.49 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。