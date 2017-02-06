背景资料：2017年中国信用债违约一览

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3日 东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团 假期延至1月16日 大连机床 16大机床MTN001 4 1月14日 3年 7.00% 兴业银行 中票 付息违约，付息日因 集团 假期延至1月16日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件： --1月17日，中钢股份公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长至2月7日结束，这 已是10中钢债回售登记第24次延期。而中钢国际 去年9月末公告称，收到控股股东中国中钢集团通 知，中钢集团债务重组方案正式获得批准。 中国银行 去年12月6日称，包括该行在内的六家债委会主席行与中钢集团正式签署 债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金 融机构对应债权。(完) (整理 边竞; 审校 吕雯瑾)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。