中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 人民币早盘小幅反弹，中间价小跌
* 部分机构做多人民币，助推汇价反弹
* 离岸和在岸汇价仍倒挂，助力缓和贬值压力
* 美指偏弱大行适度维稳，汇价跌势料受限
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
他们并指出，市场价在低于中间价80-100点时有大行出手结汇，这或表明监管层不希望在美元调整时人民币仍持续疲弱；人民币汇率指数(CFETS指数)已经下探三个月低点，并靠近自公布该数据以来新低，监管层是否愿意让CFETS指数趋弱，还需进一步观察。
“节后购汇还款需求有一些的，但市场还是比较薄，看走势也是可上可下，一有风吹草动，很多机构就都不报价了，过两天会好些。”一中资行交易员称。
北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.8587元,上日收报6.874元，夜盘终报6.8807元。今日人民币兑美元中间价 报6.8606元，上日为6.8556元。路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日跌0.29%至93.75，下探三个月低点。
全球汇市方面，美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美联储下个月不会升息的预期。根据CME Group的FedWatch，美联储3月升息机率不到10%，但6月升息机率料逾60%。
“美国新政府的口头干预，加上薪资增长意外疲弱，可能成为导致(美元)继续修正的因素,”纽约Brown Brothers Harriman外汇策略主管Marc Chandler在报告中称，“尽管如此，我们依然认为美元回落属于修正，并非上涨行情的结束。”
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.0815元, 上日尾盘为7.088元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8035元, 与在岸即期价差倒挂552点，上一交易日尾盘报6.803元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8619，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3948、6.1016和8.5679。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。