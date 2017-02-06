中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和

* 人民币早盘小幅反弹，中间价小跌

* 部分机构做多人民币，助推汇价反弹

* 离岸和在岸汇价仍倒挂，助力缓和贬值压力

* 美指偏弱大行适度维稳，汇价跌势料受限

路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。

他们并指出，市场价在低于中间价80-100点时有大行出手结汇，这或表明监管层不希望在美元调整时人民币仍持续疲弱；人民币汇率指数(CFETS指数)已经下探三个月低点，并靠近自公布该数据以来新低，监管层是否愿意让CFETS指数趋弱，还需进一步观察。

“节后购汇还款需求有一些的，但市场还是比较薄，看走势也是可上可下，一有风吹草动，很多机构就都不报价了，过两天会好些。”一中资行交易员称。

北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.8587元,上日收报6.874元，夜盘终报6.8807元。今日人民币兑美元中间价 报6.8606元，上日为6.8556元。路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日跌0.29%至93.75，下探三个月低点。

全球汇市方面，美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美联储下个月不会升息的预期。根据CME Group的FedWatch，美联储3月升息机率不到10%，但6月升息机率料逾60%。

“美国新政府的口头干预，加上薪资增长意外疲弱，可能成为导致(美元)继续修正的因素,”纽约Brown Brothers Harriman外汇策略主管Marc Chandler在报告中称，“尽管如此，我们依然认为美元回落属于修正，并非上涨行情的结束。”

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.0815元, 上日尾盘为7.088元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8035元, 与在岸即期价差倒挂552点，上一交易日尾盘报6.803元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8619，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3948、6.1016和8.5679。