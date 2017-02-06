中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
商业银行1月共增持959亿元债券，其中全国性银行为515亿元，城商行262亿元，农商行258亿元；基金类在当月减持590亿元，终结两年来连增势头。
备受关注的境外机构，当月债券托管规模亦减少259亿元，为2016年7月以来首现。另外，自2015年11月起，境外机构一直增持中国国债，而至1月末境外机构国债持有余额为4,218亿元，环比下降19亿元。
按债券统计，以记账式国债为主的政府债券1月增量居首，为778亿元；政策性金融债仅增加135亿元；减项主要包括企业债、资产支持证券等。
2016年农历春节在2月份，当月中债登口径债券托管增量也仅为510亿元。
以下为2017年1月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
1月末 当月增减 当年累计增减
合计(按债券) 437,858 590 590 特殊结算成员 26,206 -66 -66
商业银行 275,559 959 959
其中：全国性商业银行 211,957 515 515
城市商业银行 38,237 262 262
农村商业银行 21,739 258 258
保险机构 19,884 732 732
基金类 71,966 -590 -590
其中：商业银行理财产品 8,486 90 90
境外机构 7,530 -259 -259
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/张喜良)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。