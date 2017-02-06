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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 13:52 BJT

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登

路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。

商业银行1月共增持959亿元债券，其中全国性银行为515亿元，城商行262亿元，农商行258亿元；基金类在当月减持590亿元，终结两年来连增势头。

备受关注的境外机构，当月债券托管规模亦减少259亿元，为2016年7月以来首现。另外，自2015年11月起，境外机构一直增持中国国债，而至1月末境外机构国债持有余额为4,218亿元，环比下降19亿元。

按债券统计，以记账式国债为主的政府债券1月增量居首，为778亿元；政策性金融债仅增加135亿元；减项主要包括企业债、资产支持证券等。

2016年农历春节在2月份，当月中债登口径债券托管增量也仅为510亿元。

以下为2017年1月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

1月末 当月增减 当年累计增减

合计(按债券) 437,858 590 590 特殊结算成员 26,206 -66 -66

商业银行 275,559 959 959

其中：全国性商业银行 211,957 515 515

　　 城市商业银行 38,237 262 262

　　 农村商业银行 21,739 258 258

保险机构 19,884 732 732

基金类 71,966 -590 -590

其中：商业银行理财产品 8,486 90 90

境外机构 7,530 -259 -259

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/张喜良)
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