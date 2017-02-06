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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 12:19 BJT

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨

数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。

这可能为澳洲央行进一步降息提供理由，央行去年因通胀疲弱而两度降息。

不过，利率期货市场则显示5月前再度降息的可能性仅为14%，甚至还在考虑圣诞节前升息的可能。

此外，澳元兑新西兰元 、兑欧元 和兑英镑 均下滑。

新西兰元/美元 涨0.2%报0.7324美元，为连续第三个交易日上涨，处在三个月高点附近。(完)

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(编译/审校 汪红英/郑茵/高琦)
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