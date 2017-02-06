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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 12:30 BJT

《全球汇市》美元走势受抑，之前美国薪资增长令人失望

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0781  1.0781  +0.00  +2.55  1.0513
    美元/日圆            112.40  112.70  -0.27  -3.82  116.87
    欧元/日圆         121.17  121.49  -0.26  -1.60  123.14
    美元/瑞郎            0.9916  0.9924  -0.08  -2.57  1.0178
    英镑/美元            1.2483  1.2485  -0.02  +1.19  1.2336
    美元/加元            1.3013  1.3022  -0.07  -3.10  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8033  6.8003  +0.04  -2.43  6.9726
    澳元/美元            0.7667  0.7683  -0.21  +6.26  0.7215
    新西兰元/美元        0.7319  0.7315  +0.05  +5.45  0.6941
    澳元/日圆         86.180  86.590  -0.47  +2.21  84.320
    新西兰元/日圆     82.280  82.440  -0.19  +1.37  81.170
    英镑/日圆         140.32  140.66  -0.24  -2.57  144.02
    澳元/新西兰元     1.0471  1.0502  -0.30  +0.85  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 王颖/王丽鑫/汪红英/王琛/杜明霞/刘秀红；审校 徐文焰/郑茵/孙茉莉/杜明霞/王
洋/艾茂林)
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