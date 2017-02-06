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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 12:36 BJT

新兴汇市：亚币走高，美国疲软薪资增长数据令美元承压

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.43    112.57   +0.12   +4.13    117.07
    坡元            1.4076    1.4076   +0.00   +2.94    1.4490
    台币          30.918    31.050   +0.43   +4.40    32.279
    韩元           1137.50   1147.60   +0.89   +6.17   1207.70
    泰铢             35.03     35.07   +0.11   +2.20     35.80
    菲律宾披索       49.70     49.78   +0.16   +0.04     49.72
    印尼卢比      13325.00  13340.00   +0.11   +1.09  13470.00
    印度卢比       67.21     67.32   +0.17   +1.06     67.92
    马币            4.4200    4.4260   +0.14   +1.46    4.4845
    人民币          6.8560    6.8727   +0.24   +1.32    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 王颖/汪红英/王兴亚/杜明霞/蔡美珍)
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