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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 14:05 BJT

台湾股市：受美股大涨激励收升创20个月新高，台币升值亦强化热钱涌入预期

路透台北2月6日 - 台湾股市周一收涨近0.9%创20个月新高。分析师表示，美股大涨激
励台股随亚股收扬，并因台币升值效应持续发酵，市场预期热钱将陆续涌入，此波创新高后
增添多方信心，有助大盘指数缓步攀升。
    
    台湾加权股价指数 收高0.87%，至9,538.01点，前高为2015年6月3日的9,556.52
点；今日成交初值 为995.15亿台币，上交易日修正后为1,023.36亿。
     
    元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，因美国总统川普(特朗普)点名松绑金融监管，带
动金融保险类指数 上涨1.81%，引领大盘攻克9,500点大关，短线若类股轮涨，有望
维持高档盘坚格局，但须留意外资操作动向。
    
   “今天有感觉外资回补金融股。”他说。
    
    国泰证期顾问处协理简伯仪也称，因台币近期强升，预期外资汇入有利于大盘持续盘坚
，暂不要预设高点关卡，短线指数有望缓步推升，但不至于有喷出行情。  
    
    分析师预估，明日台股指数区间料在9,430-9,600点。 
    
    台币兑美元 周一早盘大涨升破31大关，创逾19个月高位。因美国薪资增长低于
预期，强化美联储(FED)3月不升息的预期，致亚币全面走升，且外商银陆续抛汇；但央行动
作不大。 
    
    美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普
推出减少监管举措，且就业报告强劲。标普金融股指数 跳升2%，创11月中来最佳单
日表现。 
    亚洲股市周一普遍上涨，本地时间13:48，MSCI亚太明晟指数 涨0.5%。
(完)
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