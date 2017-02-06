台湾股市：受美股大涨激励收升创20个月新高，台币升值亦强化热钱涌入预期

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透台北2月6日 - 台湾股市周一收涨近0.9%创20个月新高。分析师表示，美股大涨激 励台股随亚股收扬，并因台币升值效应持续发酵，市场预期热钱将陆续涌入，此波创新高后 增添多方信心，有助大盘指数缓步攀升。 台湾加权股价指数 收高0.87%，至9,538.01点，前高为2015年6月3日的9,556.52 点；今日成交初值 为995.15亿台币，上交易日修正后为1,023.36亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，因美国总统川普(特朗普)点名松绑金融监管，带 动金融保险类指数 上涨1.81%，引领大盘攻克9,500点大关，短线若类股轮涨，有望 维持高档盘坚格局，但须留意外资操作动向。 “今天有感觉外资回补金融股。”他说。 国泰证期顾问处协理简伯仪也称，因台币近期强升，预期外资汇入有利于大盘持续盘坚 ，暂不要预设高点关卡，短线指数有望缓步推升，但不至于有喷出行情。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,430-9,600点。 台币兑美元 周一早盘大涨升破31大关，创逾19个月高位。因美国薪资增长低于 预期，强化美联储(FED)3月不升息的预期，致亚币全面走升，且外商银陆续抛汇；但央行动 作不大。 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普 推出减少监管举措，且就业报告强劲。标普金融股指数 跳升2%，创11月中来最佳单 日表现。 亚洲股市周一普遍上涨，本地时间13:48，MSCI亚太明晟指数 涨0.5%。 (完)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。