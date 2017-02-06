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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 14:04 BJT

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势

美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。

本日稍早，金融类股一度涨1.5%，触及一周最高位。

收盘时金融类股主导涨势，澳洲国民银行(NAB) 收高0.8%。

原材料类股下滑，必和必拓 和South32 分别收跌1.1%和4.4%，带来最大拖累。

但金矿公司股价跳涨，因美国就业数据喜忧参半令金价走高。澳洲最大金矿企业Newcrest Mining 收涨2.5%，为近三个月收盘最高位。(完)
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