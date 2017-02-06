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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 14:20 BJT

中国期市：螺纹钢和铁矿石期货下跌，尽管经济出现正面迹象

该交易商称，虽然市场周五就已结束春节假期重新开市，但多数投资者“心不在焉”。

在央行升息造成负面人气的情况下，中国1月服务业仍稳健增长，公司用工规模创下20个月来最大增速。

这种强劲数据表现与上周制造业调查数据的改善相一致，使中国决策者获得更大空间，集中于控制债务激增带来的金融风险。

恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)
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