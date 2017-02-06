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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 14:22 BJT

全球金市：金价小幅上涨，因技术性买盘和美元下跌

“图表中方方面面都显示金价将上涨。”黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡主管Brian Lan并称，金价可能测试1,230美元。

路透技术分析师王涛称，现货金已勉力站上1,219美元的阻力位上方，有可能朝每盎司1,249美元的阻力位迈进。

“美国3月不太可能升息，因为有太多政治面不定因素。至少在上半年金价应有相当不错的表现。”Lan说。

现货银 上涨0.4%报每盎司17.53美元。

现货铂金(白金) 涨0.2%报1,005.70美元；现货钯金 涨1.6%报757.95美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王琛/张若琪 审校 李春喜/王洋)
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