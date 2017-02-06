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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 14:18 BJT

日本股市：收高，银行股因美国总统有望减轻金融业监管而上涨

路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。

日经指数 收涨0.3%，报18,976.71点。

东证股价指数 上涨0.4%报1,520.42点。JPX-日经400指数 收升0.3%至13,618.16点。

交易员表示，预计大部分投资者会在2月10-11日美日两国首脑会晤前保持观望态度。此次会议上贸易和外汇可能是主要议题。(完)
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