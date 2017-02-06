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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 14:41 BJT

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势

交易商称，油价上涨是美元走软导致现金大量涌入原油期货的结果，另外一个原因是石油企业努力减产令油市前景总体坚挺。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。

“美元走软和石油输出国组织(OPEC)相关消息支撑油价底部，”期货经纪商OANDA的Jeffrey Halley表示。

美元指数 自1月初以来累计下跌了4%。

交易商称，美国及伊朗紧张局势加剧也支撑油价。此前伊朗试射弹道导弹，促使美国特朗普政府对与伊朗革命卫队(Revolutionary Guards)有关系的个人和实体实施制裁。

“美国因伊朗试射弹道导弹而对其实施新制裁...确实提高了紧张局面进一步升级并影响(石油)供应的风险，”澳新银行周一表示。

供应方面，OPEC和俄罗斯等其他产油国正在努力减少全球燃油过剩供应。

但美国钻探活动升温却使原油价格受抑。

中国进口放缓可能会给油价带来更多下行压力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王颖；审校 王洋/于春红)
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