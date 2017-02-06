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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 14:59 BJT

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升

路透东京2月6日 - 铃木汽车 周一公布，第三季营业利润增幅高于预期，受利润率上升提振，最大市场印度的营收依然强劲。

这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。

该公司还维持全年获利预估在1,450亿日圆不变，略低于汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值1,477.8亿日圆。

铃木汽车专业生产超紧凑型汽车，受益于印度对其利润率较高汽车的需求强劲；印度市场的销售占到该公司全球比重约一半。这抵消了日本国内市场和亚洲其他地区营收放缓的影响。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
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