表格：外资及陆资在台股买超32.57亿台币，连两日共买53.15亿台币

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透台北2月7日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超32.57亿台币，连两个交易日买 超共计53.15亿台币；上交易日为买超20.58亿台币。 三大法人今日合计买超24.25亿台币，上交易日修正后为买超34.86亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/7 +32.57 +24.25 2/6 +20.58 +34.86r 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 +6.72 +29.51 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95 -856.96r 10月 -18.59r +9.14r 9月 +24.84 -152.81r 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新