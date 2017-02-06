版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 15:28 BJT

台湾债市：指标五年债殖利率连两日收高，交投清淡观望10年债发行前交易

* 五年债106/2殖利率连续第二日收高
    * 交投清淡观望10年新债发行前交易
    * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87%

    路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高
。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债
气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚
。
    
    他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券
105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高
的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。
    
    〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。

    另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4
发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区
间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。
    
    交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.20-1.25%；五年券106/2期公债
殖利率的区间则看在0.83-0.87%。 
    
    台湾央行2月22日将代财政部标售106/4期10年公债，金额300亿台币，3月1日发行。该
券将于2月7日(周二)开始发行前交易。
        
    此外，新春开红盘以来台币强升，市场预料热钱可能带动一波外商进场短券行情。有交
易员表示，短线一年天期以内的短券仍持续年初以来的热络交投，但对台债仅限于心理层面
的影响，并未产实质层面的影响。
    
    台币兑美元 周一早盘大涨升破31大关，创逾19个月高位；因美国薪资增长低于
预期，强化美联储(FED)3月不升息的预期，致亚币全面走升，且外商银陆续抛汇；但央行动
作不大。 本地时间15:02，台币兑美元 升1.28角报30.922。    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   106/2                      +0.50     0.8550%  0.8550-0.8550%       0.5
  10  105/11                      -0.50     1.2350%  1.2350-1.2350%       0.5
 年     期别                     报价（%）
 期                            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10    105/11                       1.2350%
   5     106/2                       0.8550%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐