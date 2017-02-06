台湾债市：指标五年债殖利率连两日收高，交投清淡观望10年债发行前交易

* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。 交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.20-1.25%；五年券106/2期公债 殖利率的区间则看在0.83-0.87%。 台湾央行2月22日将代财政部标售106/4期10年公债，金额300亿台币，3月1日发行。该 券将于2月7日(周二)开始发行前交易。 此外，新春开红盘以来台币强升，市场预料热钱可能带动一波外商进场短券行情。有交 易员表示，短线一年天期以内的短券仍持续年初以来的热络交投，但对台债仅限于心理层面 的影响，并未产实质层面的影响。 台币兑美元 周一早盘大涨升破31大关，创逾19个月高位；因美国薪资增长低于 预期，强化美联储(FED)3月不升息的预期，致亚币全面走升，且外商银陆续抛汇；但央行动 作不大。 本地时间15:02，台币兑美元 升1.28角报30.922。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +0.50 0.8550% 0.8550-0.8550% 0.5 10 105/11 -0.50 1.2350% 1.2350-1.2350% 0.5 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2350% 5 106/2 0.8550% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)