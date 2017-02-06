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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 15:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元在亚洲遭遇卖盘

路透2月6日 - 0658 GMT

* 欧元/美元下跌0.15%，美元/日圆上涨0.07%，澳元/美元跌0.39%，英镑/美元上涨0.09%

* 美元/韩元跌0.85%，美元/人民币跌0.17%，美元/离岸人民币涨0.06%，美元/台币跌0.34%

* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%

* 美国政治：特朗普移民禁令面临多重法法律障碍 (完)

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