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市场报道 | 2017年 2月 6日 星期一 15:22 BJT

德国数据：12月工业订单较前月增长5.2%，录得两年半最大按月增幅

路透柏林2月6日 - 数据周一显示，国内外资本品需求上升，推动德国12月工业订单录得约两年半最大增幅。

德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。

国内需求跳涨6.7%，外国订单量增长3.9%，其中欧元区国家的订单量增长10.0%。

11月数据从之前报告的下降2.5%下修为下降3.6%。(完)

(编译 王琛；审校 王洋)
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