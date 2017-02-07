台湾货币市场：2月7日和本提存期资金预期变化一览表

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透台北2月7日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,377.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --ADCB Finance(Cayman)7.5亿美元国际债券交割。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)1,539.8亿台币： 2/08 3,561亿台币 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 8,837.30亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息538.30426125亿台币： 2/9 104甲3期本金 325.001亿台币 2/9 104甲3期2息 2.03125625亿台币 2/10 93甲3期13息 18亿台币 2/13 90甲2期16息 30亿台币 2/13 101甲4期5息 12.25亿台币 2/13 104甲4期2息 7.36257125亿台币 2/14 96甲2期10息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期9息 15亿台币 2/14 103甲4期3息 4亿台币 2/16 98甲2期8息 12.75亿台币 2/18 92甲3期14息 16.25亿台币 2/22 99甲4期7息 15亿台币 2/22 100甲4期6息 12亿台币 2/24 95甲2期11息 11.25亿台币 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币 2/25 105甲3期1息 1.12136625亿台币 2/26 102甲5期4息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期3息 6.375亿台币 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/8 ：Royal Bank of Canada, London Branch 3.05亿美元国际债交割。 --2/9 ：摩根大通 6亿美元国际债交割。 --2/10：威瑞森通讯 14.75亿美元国际债交割。 --2/14：财政部发行106-3期91天期国库券，预估金额250亿台币，13日标售。 --2/15：第一银行5亿美元、瑞银 1亿美元国际债交割。 --2/17：央行发行两年期定存单，金额300亿台币，16日标售。 --2/20：财政部发行106/3期20年公债，预估金额250亿台币，16日标售。 --2/22：央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，21日标售。 --3/1：财政部发行106/4期10年公债，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年； 审校 詹静宜)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新