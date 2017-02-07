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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：2月7日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月7日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单2,377.50亿台币。
    
    紧缩因素：     
    --央行料将发行定存单。  
    --ADCB Finance(Cayman)7.5亿美元国际债券交割。  
 -------------------------------------------------------------------------
  本提存期
    
  **宽松因素：
    --央行存单到期4兆(万亿)1,539.8亿台币：    
   2/08       3,561亿台币
   2/09       2,847亿台币
   2/10     1,435.5亿台币
   2/13       1,547亿台币
   2/14         796亿台币
   2/15         775亿台币
   2/16       6,395亿台币
   2/17     1,099.5亿台币
   2/20       3,969亿台币
   2/21       2,145亿台币
   2/22     2,853.5亿台币
   2/23     1,733.0亿台币
   2/24           6亿台币
   2/27           8亿台币
   2/28          73亿台币
   3/01          51亿台币
   3/02    8,837.30亿台币
   3/03       3,408亿台币
  注*：表更新。
    
  --公债还本付息538.30426125亿台币：   
      2/9          104甲3期本金            325.001亿台币
      2/9           104甲3期2息         2.03125625亿台币
      2/10          93甲3期13息                 18亿台币
      2/13          90甲2期16息                 30亿台币
      2/13          101甲4期5息              12.25亿台币
      2/13          104甲4期2息         7.36257125亿台币
      2/14          96甲2期10息            7.98006亿台币
      2/14          97甲2期9息                  15亿台币
      2/14          103甲4期3息                  4亿台币
      2/16          98甲2期8息               12.75亿台币
      2/18          92甲3期14息              16.25亿台币
      2/22          99甲4期7息                  15亿台币
      2/22          100甲4期6息                 12亿台币
      2/24          95甲2期11息              11.25亿台币
      2/25          94甲3期12息              14.25亿台币
      2/25          105甲3期1息         1.12136625亿台币
      2/26          102甲5期4息         11.1830075亿台币
      2/26          103甲5期3息              6.375亿台币
      3/03          103甲6期3息              16.50亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
 
    **紧缩因素：
    --2/8 ：Royal Bank of Canada, London Branch 3.05亿美元国际债交割。
    --2/9 ：摩根大通 6亿美元国际债交割。
    --2/10：威瑞森通讯 14.75亿美元国际债交割。
    --2/14：财政部发行106-3期91天期国库券，预估金额250亿台币，13日标售。
    --2/15：第一银行5亿美元、瑞银 1亿美元国际债交割。
    --2/17：央行发行两年期定存单，金额300亿台币，16日标售。
    --2/20：财政部发行106/3期20年公债，预估金额250亿台币，16日标售。
    --2/22：央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，21日标售。
    --3/1：财政部发行106/4期10年公债，预估金额300亿台币，22日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  

 (记者 董永年； 审校 詹静宜)
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