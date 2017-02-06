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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超28亿韩元

路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在
韩国股市买超28亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：    
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     2 月 6日        2.8           62.3         -112.5
    ^2 月 3日     -109.7          -59.7          110.9
     2 月 2日       70.5         -178.5           61.2
     2 月 1日      -11.9           55.1          -87.0
     1 月31日     -302.5          118.2          132.3
     1 月26日      364.9         -196.0         -214.8
     1 月25日      209.1         -375.7          109.3
     1 月24日      -13.1            9.2          -12.5
     1 月23日      116.7         -109.3          -11.8
     1 月20日      -46.5           38.0            6.7
     1 月19日      146.0         -282.9          128.8
     1 月18日      -19.3           87.4          -72.3
     1 月17日       -8.4           90.3          -83.0
     1 月16日     -239.4          184.7           40.0
     1 月13日     -108.4          163.5          -58.5
     1 月12日       31.4          -10.4          -32.1
     ----------------------------------------------------
    本月以来       -48.3         -120.7          -27.5
    ----------------------------------------------------
    今年以来     1,589.6       -2,085.2          -12.2
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
      

 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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