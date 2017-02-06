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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 15:52 BJT

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑

“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”

0721GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.3%至每吨5,786.50美元。该合约上周五跌1.9%，为12月19日以来最大单日跌幅，价格并曾触及每吨5,755美元的1月20日以来低点。

上海期货交易所期铜 下跌0.7%，至每吨46,600元人民币。

对于智利和印尼铜矿供应问题的担忧，也帮助扭转投资者人气转为看涨铜价。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，1月31日止当周，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多仓，创纪录新高。

全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。该消息也助长了供应担忧。

与此同时，LME期镍 涨1.2%至每吨10,340美元；但其他金属下跌，LME期锌 跌1.2%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/于春红)
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