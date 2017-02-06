《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6 1.535 1.29 老凤祥 41.58 3.54 1.71 S中纺机 10.39 0.525 2.88 鼎立股份 11.32 0.783 2.11 氯碱化工 13.21 0.777 2.48 双钱股份 12.29 0.971 1.84 海立股份 13.02 0.81 2.34 浦东金桥 18.67 1.435 1.90 外高桥 20.67 1.659 1.82 ST联华 10.44 1.108 1.37 锦江投资 21.85 1.421 2.24 中路股份 30.09 2.075 2.11 金山开发 32.57 1.054 4.50 海欣股份 11.96 0.788 2.21 耀皮玻璃 8.28 0.72 1.68 大江股份 9.25 0.653 2.06 上柴股份 14.3 0.825 2.53 丹化科技 7.66 0.52 2.15 上海三毛 17.57 1.315 1.95 友谊股份 15.43 1.413 1.59 上工申贝 17.54 1.123 2.28 上海机电 20.76 2.171 1.39 宝信软件 17.52 1.526 1.67 上海物贸 17.31 1.09 2.31 自仪股份 20.45 1.388 2.15 上海普天 31.72 1.224 3.78 陆家嘴 22.25 1.421 2.28 华新水泥 9.66 0.726 1.94 锦江股份 30.14 2.133 2.06 鄂尔多斯 9.95 1.003 1.45 华电能源 4.99 0.499 1.46 SST天海 8.11 0.581 2.03 大名城 8.22 0.776 1.54 东方通信 8.25 0.703 1.71 黄山旅游 16.23 1.365 1.73 开开实业 19.04 1.32 2.10 海南航空 3.33 0.608 0.80 ST轻骑 11.86 0.636 2.72 振华重工 4.94 0.498 1.45 锦州港 4.22 0.522 1.18 九龙山 5.91 0.59 1.46 凌云股份 17.84 1.055 2.46 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。