《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透2月6日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
2月6日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会的一场公听会上担任引言人(1400)。
布鲁塞尔--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表讲话(1030)。
美国圣迭戈--费城联邦储备银行总裁哈克就“金融科技监管”发表讲话(2130)。
2月7日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至2月8日)
孟买--印度央行货币政策委员会会议。
布达佩斯--匈牙利央行召开非利率政策会议
堪培拉--澳洲央行利率会议(0330)。
2月8日(三)
英国伯明罕--英国央行副总裁康利夫对当地商会发表演说(1300)。
斯德哥尔摩--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和瑞典财长安德森出席记者会(1230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明，宣布利率决定。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
2月9日(四)
伦敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1635)。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1410)。
墨西哥市--墨西哥央行货币政策声明。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
日本高知县--日本央行副总裁中曾宏会见商界领袖。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话(1800)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在一次晚宴上发表讲话。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
2月10日(五)
德国汉堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(0950)
布拉格--捷克央行公布2月货币政策会议纪录
2月11日(六)
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
2月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。