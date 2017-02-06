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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 16:10 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日

路透2月6日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

2月6日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会的一场公听会上担任引言人(1400)。

布鲁塞尔--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表讲话(1030)。

美国圣迭戈--费城联邦储备银行总裁哈克就“金融科技监管”发表讲话(2130)。

2月7日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至2月8日)

孟买--印度央行货币政策委员会会议。

布达佩斯--匈牙利央行召开非利率政策会议

堪培拉--澳洲央行利率会议(0330)。

2月8日(三)

英国伯明罕--英国央行副总裁康利夫对当地商会发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和瑞典财长安德森出席记者会(1230)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明，宣布利率决定。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

2月9日(四)

伦敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1635)。

美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1410)。

墨西哥市--墨西哥央行货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。

日本高知县--日本央行副总裁中曾宏会见商界领袖。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话(1800)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威在一次晚宴上发表讲话。

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。

2月10日(五)

德国汉堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(0950)

布拉格--捷克央行公布2月货币政策会议纪录

2月11日(六)

英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。

2月13日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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