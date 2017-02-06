更新版 1-台湾汇市：台币收盘升破31大关创20个月新高，央行未见明显动作

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
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* 台币收盘升破31大关，创20个月新高
* 外资抛汇，进口商和寿险则买汇
* 央行未见明显动作
* 明日交易区间看30.800-30.950
路透台北2月6日 - 台币兑美元 周一收盘升破31大关，并创20个月新高。因美国1月薪资增幅不及预期，美元指数 走弱，亚币趋升，且外商银今日明显抛汇；而台湾央行则未见明显动作。
交易员指出，今日美元买方多来自进口商及寿险。至于央行，盘初虽提供美元买单支持流动性，不过量并不大，也并非积极干预阻贬台币。
〞大部分外商都是卖美元，〞一位小型商银交易员说。
此外他们表示，由于上周五美国1月薪资增幅不如预期，令不少人看错方向，致使部分银行间美元多单停损出笼。预估明日台币兑美元交易区间先看30.800-30.950。
台币兑美元今收升1.07角报30.943；收盘前高是2015年6月3日的30.922。
另一家大型商银交易员则表示，今日外商银抛汇多，买汇少。盘初一开盘就有不少大型外商银密集抛汇，令台币开市不久即强升至30.830盘中高点，吸引进口商或寿险等有美元需求的买盘出笼；午后则延续近期农历年后每日汇市走势，台币升幅较盘初温和。
〞台币缓升格局看来是确立了，〞另外一位小型商银交易员说。
台股加权指数 今日收涨0.87%，创20个月新高。外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，上交易日为卖超52.35亿台币。
韩元周一收于三个月高位，因美国经济数据令人失望打压美元下滑。韩元 升至1,137.9，上日收在1,147.6。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显加深；目前一个月美元/台币远汇 报30.787/30.803，上日收在30.784。
美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月不会升息的预期。
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交
报价 亿美元 量／亿美
元 台北外汇经纪公 30.943 31.050 30.830-30.988 30.900 8.73 10.88 司 元太外汇经纪公 30.940 31.051 30.850-30.980 30.850 5.69 5.35 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.260/-0.220 -0.185/-0.150 (完)
台币兑美元现价
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元太外汇经纪公司
Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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