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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月6日

2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:13时，1港元=0.88462人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.56      4.74      1.09
 建设银行                                          5.66      5.80      1.10
 中国银行                                          3.55      3.54      1.13
 农业银行                                          3.18      3.23      1.11
 招商银行                                         18.62     19.34      1.09
 中信银行                                          6.82      5.07      1.52
 交通银行                                          5.98      5.73      1.18
 民生银行                                          9.16      8.40      1.23
 中国人寿                                         26.00     23.00      1.28
 中国平安                                         35.94     41.05      0.99
 中国太保                                         28.44     28.80      1.12
 中信证券                                         16.34     15.72      1.17
 新华人寿                                         45.27     39.50      1.30
 海通证券                                         16.10     13.90      1.31
 华能国际                                          7.26      4.93      1.66
 大唐发电                                          3.87      2.02      2.17
 华电国际                                          5.04      3.26      1.75
 中煤能源                                          5.89      3.99      1.67
 中国神华                                         16.72     16.18      1.17
 中国石油                                          8.55      6.07      1.59
 兖州煤业                                         10.80      5.86      2.08
 中国石化                                          5.95      6.18      1.09
 上海石化                                          6.75      4.87      1.57
 中海油服                                         12.97      7.94      1.85
 仪征化纤                                          3.85      1.53      2.84
 中国铝业                                          4.95      4.07      1.37
 江西铜业                                         19.62     12.94      1.71
 洛阳钼业                                          4.06      2.29      2.00
 紫金矿业                                          3.54      2.81      1.42
 马钢股份                                          3.11      2.59      1.36
 鞍钢股份                                          5.77      5.46      1.19
 重庆钢铁                                          2.52      2.02      1.41
 海螺水泥                                         19.69     25.15      0.89
 洛阳玻璃                                         25.61      5.33      5.43
 京城机电                                          9.28      3.26      3.22
 中联重科                                          4.58      3.82      1.36
 金隅股份                                          4.30      2.99      1.63
 中国国航                                          7.41      5.41      1.55
 东方航空                                          6.86      3.96      1.96
 南方航空                                          7.20      4.37      1.86
 中国远洋                                          5.39      2.86      2.13
 中海集运                                          4.02      1.64      2.77
 中集集团                                         15.55     11.10      1.58
 中海发展                                          7.03      4.25      1.87
 宁沪高速                                          8.76      9.78      1.01
 深高速                                            8.74      7.15      1.38
 成渝高速                                          5.03      2.96      1.92
 皖通高速                                         13.72      5.81      2.67
 广深铁路                                          5.28      4.90      1.22
 中国南车                                         10.00      7.31      1.55
 中国交建                                         16.37      9.45      1.96
 中国铁建                                         12.37     10.84      1.29
 中国中铁                                          8.93      6.86      1.47
 长城汽车                                         12.01      8.35      1.63
 比亚迪                                           48.67     43.65      1.26
 广汽集团                                         24.11     11.98      2.27
 青岛啤酒                                         32.71     32.40      1.14
 白云山                                           24.64     19.32      1.44
 新华制药                                         12.60      5.50      2.59
 海信科龙                                         11.38      7.21      1.78
 南京熊猫                                         15.62      7.46      2.37
 晨鸣纸业                                         11.91      8.92      1.51
 上海医药                                         21.67     20.75      1.18
 中兴通讯                                         15.07     11.90      1.43
 东方电气                                         10.79      7.09      1.72
 潍柴动力                                         11.17     13.86      0.91
 东北电气                                          7.73      2.45      3.57
 广船国际                                         32.80     15.14      2.45
 昆明机床                                          7.81      2.71      3.26
 一拖股份                                         13.25      4.84      3.09
 北辰实业                                          4.24      2.48      1.93
 创业环保                                          8.19      4.24      2.18
 中国中冶                                          5.13      2.79      2.08
 金风科技                                         16.60     13.06      1.44
 丽珠                                             58.35     45.25      1.46
 万科                                             20.71     19.48      1.20
 郑煤机                                            8.05      4.44      2.05
 大连港                                            2.81      1.36      2.34
 山东墨龙                                          8.30      2.35      3.99
 浙江世宝                                         36.95      8.91      4.69
 复星医药                                         25.31     26.35      1.09
 光大银行                                          4.04      3.69      1.24
 东江环保                                         17.70     12.98      1.54
 上海电气                                          8.42      3.58      2.66
 广发证券                                         17.26     16.58      1.18
 华泰证券                                         18.10     14.98      1.37
 东方证券                                         15.15      7.58      2.26
 光大证券                                         15.81     12.50      1.43
 招商证券                                         16.53     11.96      1.56
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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