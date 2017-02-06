《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月6日

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行 3.18 3.23 1.11 招商银行 18.62 19.34 1.09 中信银行 6.82 5.07 1.52 交通银行 5.98 5.73 1.18 民生银行 9.16 8.40 1.23 中国人寿 26.00 23.00 1.28 中国平安 35.94 41.05 0.99 中国太保 28.44 28.80 1.12 中信证券 16.34 15.72 1.17 新华人寿 45.27 39.50 1.30 海通证券 16.10 13.90 1.31 华能国际 7.26 4.93 1.66 大唐发电 3.87 2.02 2.17 华电国际 5.04 3.26 1.75 中煤能源 5.89 3.99 1.67 中国神华 16.72 16.18 1.17 中国石油 8.55 6.07 1.59 兖州煤业 10.80 5.86 2.08 中国石化 5.95 6.18 1.09 上海石化 6.75 4.87 1.57 中海油服 12.97 7.94 1.85 仪征化纤 3.85 1.53 2.84 中国铝业 4.95 4.07 1.37 江西铜业 19.62 12.94 1.71 洛阳钼业 4.06 2.29 2.00 紫金矿业 3.54 2.81 1.42 马钢股份 3.11 2.59 1.36 鞍钢股份 5.77 5.46 1.19 重庆钢铁 2.52 2.02 1.41 海螺水泥 19.69 25.15 0.89 洛阳玻璃 25.61 5.33 5.43 京城机电 9.28 3.26 3.22 中联重科 4.58 3.82 1.36 金隅股份 4.30 2.99 1.63 中国国航 7.41 5.41 1.55 东方航空 6.86 3.96 1.96 南方航空 7.20 4.37 1.86 中国远洋 5.39 2.86 2.13 中海集运 4.02 1.64 2.77 中集集团 15.55 11.10 1.58 中海发展 7.03 4.25 1.87 宁沪高速 8.76 9.78 1.01 深高速 8.74 7.15 1.38 成渝高速 5.03 2.96 1.92 皖通高速 13.72 5.81 2.67 广深铁路 5.28 4.90 1.22 中国南车 10.00 7.31 1.55 中国交建 16.37 9.45 1.96 中国铁建 12.37 10.84 1.29 中国中铁 8.93 6.86 1.47 长城汽车 12.01 8.35 1.63 比亚迪 48.67 43.65 1.26 广汽集团 24.11 11.98 2.27 青岛啤酒 32.71 32.40 1.14 白云山 24.64 19.32 1.44 新华制药 12.60 5.50 2.59 海信科龙 11.38 7.21 1.78 南京熊猫 15.62 7.46 2.37 晨鸣纸业 11.91 8.92 1.51 上海医药 21.67 20.75 1.18 中兴通讯 15.07 11.90 1.43 东方电气 10.79 7.09 1.72 潍柴动力 11.17 13.86 0.91 东北电气 7.73 2.45 3.57 广船国际 32.80 15.14 2.45 昆明机床 7.81 2.71 3.26 一拖股份 13.25 4.84 3.09 北辰实业 4.24 2.48 1.93 创业环保 8.19 4.24 2.18 中国中冶 5.13 2.79 2.08 金风科技 16.60 13.06 1.44 丽珠 58.35 45.25 1.46 万科 20.71 19.48 1.20 郑煤机 8.05 4.44 2.05 大连港 2.81 1.36 2.34 山东墨龙 8.30 2.35 3.99 浙江世宝 36.95 8.91 4.69 复星医药 25.31 26.35 1.09 光大银行 4.04 3.69 1.24 东江环保 17.70 12.98 1.54 上海电气 8.42 3.58 2.66 广发证券 17.26 16.58 1.18 华泰证券 18.10 14.98 1.37 东方证券 15.15 7.58 2.26 光大证券 15.81 12.50 1.43 招商证券 16.53 11.96 1.56 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。