更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 人民币收升逾百点，中间价则小跌
* 部分机构做多人民币，助推汇价反弹
* 离岸和在岸汇价仍倒挂，助力缓和贬值压力
* 美指偏弱大行适度维稳，汇价跌势料受限 (新增评论和收盘报价)
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
他们并指出，市场价在低于中间价80-100点时有大行出手结汇，这或表明监管层不希望在美元调整时人民币仍持续疲弱；人民币汇率指数(CFETS指数)已经下探三个月低点，并靠近自公布该数据以来新低，监管层是否愿意让CFETS指数趋弱，还需进一步观察。
“最近盘面的走势跟美元指数不是很密切，主要还是跟着flow走，今天整体结汇偏多一些。”一中资行交易员表示，“可能最近客户的预期稳定住了，一些结汇盘就出来了，其实客户手中的美元还是很多的。”
另有中资行交易员表示，节后购汇还款需求有一些的，但市场还是比较薄，看走势也是可上可下，一有风吹草动，很多机构就都不报价了。
全球汇市方面，美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月不会升息的预期。
“美国新政府的口头干预，加上薪资增长意外疲弱，可能成为导致(美元)继续修正的因素,”纽约Brown Brothers Harriman外汇策略主管Marc Chandler在报告中称，“尽管如此，我们依然认为美元回落属于修正，并非上涨行情的结束。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFXS 6.8637 6.874 0.15%
>
中间价 6.8606 6.8556 -0.07% 成交额<CNYSPTVOL=CFXT 157.32亿美元 119.85亿美元
>
日内波动幅度(pips) 134 日低6.869 日高6.8556
今年以来升贬幅度 1.25% 2005年汇改以来升贬幅 20.58%
度 一年期美元/人民币掉期 1050
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8088 6.803 一年期NDF<CNY1YNDFOR= 7.082 7.088
>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8637；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3897、6.093和8.5706。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/张喜良)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。