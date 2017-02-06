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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 16:53 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收在10日低点，受上海期货走跌打压

“东京市场基本在追随沪胶走势，所有人都将继续关注沪胶的走向，”Yoshida称。

7月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收跌2.1日圆或0.7%，报每公斤298.9日圆，创1月25日以来最低结算水准。盘中曾涨至304.9日圆高位。今日较上周一收盘价约下跌15%。

TOCOM期胶在上周初触及2011年以来最高。走势逆转也是受到泰国将拍卖橡胶以缓解供应担忧，及东京工业品交易所(TOCOM)调查橡胶部位的消息影响。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 跌350元人民币，收于每吨20,080元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤215.8美分，下跌6.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/刘秀红；审校 李春喜/蔡美珍)
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