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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 17:01 BJT

《中国新债预测》国开行1/5/10年债预测均值3.24%、4.06%、4.16%

* 招标品种：国开行1/5/10年增发债
    * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元
    * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险)
    * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20%
    * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16%

    路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息
债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现
，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债
预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。
    
    上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击
几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不
敢碰，短的可能拿来防御一下。”
    
    不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益也
差不多了，“农发今天五年的招标结果也给了我一些信心，不过总体需求觉得还是会比较一
般。”
    
    二级市场上，本次五年期增发标的券160218 最新成交在4.09%，报价3.
80%/3.78%，上日尾盘报3.9910%。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年最
新收益率为3.2127%、4.0091%和4.0818%。
        
    上述三期债分别为该行2017年第三期 、2016年第18期 
和第13期 增发债，三期增发债票面利率依次为3.20%、3.43%和3.05%。

    具体发行条款如下：

                     2017年第三期、2016年第18和13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    招标时间        1/5/10年：2月7日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2/9
    起息日          1年：1月23日；5年：2016年12月8日；
                    10年：2016年8月25日
    分销期          2/8-2/9
    上市日          2/13
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明； 审校　杨淑祯)
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