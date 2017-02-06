《中国新债预测》国开行1/5/10年债预测均值3.24%、4.06%、4.16%

* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益也 差不多了，“农发今天五年的招标结果也给了我一些信心，不过总体需求觉得还是会比较一 般。” 二级市场上，本次五年期增发标的券160218 最新成交在4.09%，报价3. 80%/3.78%，上日尾盘报3.9910%。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年最 新收益率为3.2127%、4.0091%和4.0818%。 上述三期债分别为该行2017年第三期 、2016年第18期 和第13期 增发债，三期增发债票面利率依次为3.20%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第三期、2016年第18和13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 1/5/10年：2月7日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/9 起息日 1年：1月23日；5年：2016年12月8日； 10年：2016年8月25日 分销期 2/8-2/9 上市日 2/13 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)