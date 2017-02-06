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市场报道 | 2017年 2月 6日 星期一 17:08 BJT

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，iShares白银持仓持平

路透2月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.41
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期        变动      增减
    SPDR      26,081,475.2   2月3日     26,187,146.78    2月2日   105,671.5     0.41%
    iShares  334,713,128.2   2月3日     334,713,128.2    2月2日         0.0     0.00%  (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王琛；审校 于春红)
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