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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 17:42 BJT

中国新债：国开行周四招标增发至多140亿元三期债，期限3/7/20年

路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三
期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6
0亿元，20年期20亿元。
    
    上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 
和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。

    具体发行条款如下：

                  2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 
    期限/计息方式   3/7/20年固息
    招标时间        3/7/20年：2月9日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2/13
    起息日          3年：2016年10月20日；
                    7/20年：1月9日
    分销期          2/10-2/13
    上市日          2/15
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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