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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 17:41 BJT

《全球汇市》美元企稳，此前连续四周录得跌幅

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0746  1.0781  -0.32  +2.22  1.0513
    美元/日圆            112.53  112.70  -0.15  -3.71  116.87
    欧元/日圆         120.90  121.49  -0.49  -1.82  123.14
    美元/瑞郎            0.9944  0.9924  +0.20  -2.30  1.0178
    英镑/美元            1.2469  1.2485  -0.13  +1.08  1.2336
    美元/加元            1.3014  1.3022  -0.06  -3.10  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8068  6.8003  +0.10  -2.38  6.9726
    澳元/美元            0.7666  0.7683  -0.22  +6.25  0.7215
    新西兰元/美元        0.7317  0.7315  +0.03  +5.42  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0686  1.0700  -0.13  -0.29  1.0717
    欧元/英镑         0.8617  0.8632  -0.17  +1.16  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.4513  9.4472  +0.04  -1.34  9.5799
    美元/挪威克朗        8.2445  8.2053  +0.48  -4.54  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 孙茉莉/张明钧/王琛/刘秀红；审校 蔡美珍/李春喜/高琦/艾茂林)
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