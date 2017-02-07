重温稿-台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛

* 提存期初、外资汇入与通货回笼令资金丰沛 * 大型银行下调买票利率，可望带动短率走低 * 月中前有大量国际债券交割，对短票、RP或有影响 记者 董永年 路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼 、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无 碍利率往区间低位调整。 他们表示，今日台币兑美元 在外资积极汇入下升破31大关，创20个月高位，预 料拆款利率在外商银行提供低成本资金的带动下，或有微幅下调机会。 〞旬初，钱都跑出来了。〞一位大型银行交易员说。 一大型银行资调人士表示，预期本提存期资金仍然宽松，所以上周五已经口头告知票券 商，于今日下调买票利率。 不过另一资金调度人士指出，有大型龙头银行因政府基金走钱，今日没能供应拆款；预 料此状况将持续一周以上。 此外，近日国际债券又进入密集交割期，根据柜台买卖中心统计，15日以前将有37.3亿 美元的国际债券要交割。纵然市场资金丰沛，但还是要留意因寿险走钱对短票、债券附买回 (RP)利率的影响。 近日国际债券交割包括:7日有ADCB Finance(Cayman)的7.5亿美元；8日Royal Bank of Canada, London Branch的3.05亿美元；9日有摩根大通 的6亿美元；10日威瑞森通讯 有14.75亿美元；15日有第一银行5亿美元、瑞银 1亿美元。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆 3,446亿台币，而上周五(3日)发行额已降至约2兆2,290亿，显示新春开市后通货回笼约1,15 6亿。 本地时间 17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.943 31.050 台湾加权股价指数<.TWII 9,538.01 9,455.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.390% 0.175-0.390% --两周拆款利率区间 0.185-0.390% 0.174-0.370% **大行下调买票利率** 短票方面，票券商交易员指出，由于大型银行主动下调买票利率，30天期自保票利率自 0.40%调整为0.38%，因此可望带动买票利率进一步调低。 不过有交易员表示，本周起有多档国际债券交割，此将令寿险业将资金自短票与RP市场 抽离，或许会影响短票利率调整的幅度。 〞早上卖票利率以0.37%为主，等明天或许0.36%比较好说。 〞一位大型票券商交易主 管说。 今日票券商与银行间承作30天期自保短票利率区间落在0.36-0.38%，与上日变化不大。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.27-0.46%， 成交量为95.38亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.34-0.38%，成交量为19.25亿 台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.275-0.40%，成交量为46.93 亿台币。 台湾央行周一发行5,121亿台币定存单，较今日到期定存单金额5,121.5亿台币，发行余 额减0.5亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,342.5亿台币，本周余日到期存单金额分别是：周 二2,377.5亿、周三3,561亿、周四2,847亿、周五1,435.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周一银行超额准备为63亿台币，累计超额准备达到376亿台 币、加计前期1%的超额准备1,810亿台币。 **寿险资金不稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，受到寿险业陆续准备交割国际债券影响，投信 与寿险业的资金多缺不一，但对调度影响尚不明显。 〞有投信与寿险大额走钱，但要拿新钱还算容易。〞一位大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，上周已经有寿险客户因应国际债交割走钱了，今日投信或 许因寿险业赎回，资金状况多缺不一。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32-0.33%，交投靠向0.32%；月 内公司债附买回利率主要落在0.41-0.42%，跨月成交在0.45-0.46%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%； 公司债利率主要成交在0.30-0.35%。(完) (审校 张喜良)