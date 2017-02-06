欧洲已公布经济指标--2017/2/6

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f 0.1 f +0.9 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 1月 -- +0.5 +1.8 p 英国 12月 +0.5 +0.2 +1.6 德国 1月 -0.6 p +0.7 f +1.9 p 法国(HICP) 1月 -0.2 p 0.3 +1.6 p 意大利(HICP) 1月 -2.0 p +0.4 f +0.7 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 12月 +0.7 +0.3 +1.6 英国 12月 +0.1 u +0.1 ur +2.7 u 德国 12月 +0.4 +0.3 +1.0 法国 12月 +0.9 +0.8 +1.7 意大利 12月 +0.6 -0.1 r +0.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 12月 9.6 9.7 r 英国 9-11月 4.8 4.9 德国 1月 5.9 @ 6.0 @ 法国 第三季 10.0 9.9 r 意大利 12月 12 @ 12 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。