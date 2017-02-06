国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
交易商表示，预定3月从西方运抵亚洲的石脑油船货初步预估约为100万吨，需求则为150万吨。
“液化石油气(LPG)可能回到裂解池，但也有大量的炼厂维修，”一新加坡消息人士表示。
一些亚洲裂解厂最多可用LPG替代15%的石脑油原料，而LPG也有取暖和烹煮用途。
但亚洲最大石脑油进口商台湾台塑，其日产54万桶原油的麦寮炼油厂从3月中至4月中将因维修而关闭。
日本JX Osaka、JX Mizushima-B及Tonen Chiba全都预定在下个月进行维修。
亚洲汽油处于两日高位，受需求所支撑。
新加坡现货市场方面，有两笔汽油成交，另有两笔石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。