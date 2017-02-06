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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 19:23 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏

路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。

交易商表示，预定3月从西方运抵亚洲的石脑油船货初步预估约为100万吨，需求则为150万吨。

“液化石油气(LPG)可能回到裂解池，但也有大量的炼厂维修，”一新加坡消息人士表示。

一些亚洲裂解厂最多可用LPG替代15%的石脑油原料，而LPG也有取暖和烹煮用途。

但亚洲最大石脑油进口商台湾台塑，其日产54万桶原油的麦寮炼油厂从3月中至4月中将因维修而关闭。

日本JX Osaka、JX Mizushima-B及Tonen Chiba全都预定在下个月进行维修。

亚洲汽油处于两日高位，受需求所支撑。

新加坡现货市场方面，有两笔汽油成交，另有两笔石脑油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校　张明钧)
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