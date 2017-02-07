更正-国际油市：柴油现货价差持稳，寒流支持航煤需求(2月6日)

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
(更正：译文第二段有误，改为“”每桶约0.21美元”，非“每吨约0.21美元”。)
路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油现货价差周一持稳，现货市场交易稀落，但供应料维持紧俏，因台湾和日本炼油厂下个月即将进行维修。
航煤现货差价贴水小幅缩减至每桶约0.21美元，因天气较预期寒冷带动需求，进而提供支撑。
航空旅游前景亦乐观，进一步提振航煤卖方的信心。
国际航空运输协会(IATA表示，航空旅游的全球需求在2016年以高成长告终，中东、亚太和欧洲均有两位数增幅。
其并称，航空旅游的需求仍在增长中。
现货市场有两笔柴油交易，未有航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新