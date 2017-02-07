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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 12:29 BJT

更正-国际油市：柴油现货价差持稳，寒流支持航煤需求(2月6日)

(更正：译文第二段有误，改为“”每桶约0.21美元”，非“每吨约0.21美元”。)

路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油现货价差周一持稳，现货市场交易稀落，但供应料维持紧俏，因台湾和日本炼油厂下个月即将进行维修。

航煤现货差价贴水小幅缩减至每桶约0.21美元，因天气较预期寒冷带动需求，进而提供支撑。

航空旅游前景亦乐观，进一步提振航煤卖方的信心。

国际航空运输协会(IATA表示，航空旅游的全球需求在2016年以高成长告终，中东、亚太和欧洲均有两位数增幅。

其并称，航空旅游的需求仍在增长中。

现货市场有两笔柴油交易，未有航煤交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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