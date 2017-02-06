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市场报道 | 2017年 2月 6日 星期一 19:38 BJT

美国各类经济指标总览--2017/2/6

当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.8  (1月)                       4.7  (12月)
 非农业就业岗位(万)                  增加22.7  (1月)                  增加15.7  (12月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.1  (1月)                      +0.2  (12月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.3  (12月)                     +0.2  (11月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.2  (12月)                     +0.2  (11月)
 实质所得(%)                             +0.1  (12月)                     -0.6  (11月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.3  (12月)                     +0.4  (11月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.2  (12月)                     +0.4  (11月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.9  (第四季初值)               +3.5  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                          +2.1  (第四季初值)               +1.4  (第三季终值)
 零售销售(%)                             +0.6  (12月)                     +0.2  (11月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差452  (11月)                逆差423.6  (10月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第四季)                   +0.6  (第三季)
 工业生产(%)                              0.8  (12月)                     -0.7  (11月修正值)
 产能利用率(%)                           75.5  (12月)                     74.9  (11月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    24.6  (1月28日当周)              26.0  (1月21日当周修正值
                                                                                )
 联邦预算(亿美元)                   赤字280亿  (12月)              赤字1,370亿  (11月)
 领先指标(%)                             +0.5  (12月)                     持平  (11月)
 个人所得(%)                             +0.3  (12月)                     +0.1  (11月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               ＋0.2  (12月)                     +0.1  (11月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加245.3  (11月)                增加161.7  (10月修正值)
 企业库存(%)                             +0.7  (11月)                     -0.1  (10月修正值)
 建筑支出(%)                             -0.2  (12月)                     +0.9  (11月修正值)
 消费者信心                             111.8  (1月)                     113.3  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                         122.6  (12月)                    110.2  (11月)
 建筑许可(万户)                         122.8  (12月修正值)              121.2  (11月修正值)
 成屋销售(万户)                           549  (12月)                    565.5  (11月修正值)
 新屋销售(万户)                          53.6  (12月)                      598  (11月修正值)
 工厂订单(%)                             +1.3  (12月)                     -2.3  (11月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -0.5  (12月修正值)               -4.7  (11月)
 供应管理协会非制造业指数                56.5  (1月)                      56.6  (12月)
 供应管理协会制造业指数                  56.0  (1月)                      54.5  (12月)
 趸售(批发)库存(%)                       +1.0  (12月)                     +1.0  (11月)
 进口物价(%)                             +0.4  (12月)                     -0.2  (11月修正值)
 出口物价(%)                             +0.3  (12月)                     -0.1  (11月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +1.7  (第四季初值)               +0.2  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                         +1.3  (第四季初值)               +3.5  (第三季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,130  (第三季)            赤字1,182.7  (第二季修正值)
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