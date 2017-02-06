美国各类经济指标总览--2017/2/6

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月) -0.6 (11月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.3 (12月) +0.4 (11月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.2 (12月) +0.4 (11月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.9 (第四季初值) +3.5 (第三季终值) GDP平减指数(%) +2.1 (第四季初值) +1.4 (第三季终值) 零售销售(%) +0.6 (12月) +0.2 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差452 (11月) 逆差423.6 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第四季) +0.6 (第三季) 工业生产(%) 0.8 (12月) -0.7 (11月修正值) 产能利用率(%) 75.5 (12月) 74.9 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 24.6 (1月28日当周) 26.0 (1月21日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字280亿 (12月) 赤字1,370亿 (11月) 领先指标(%) +0.5 (12月) 持平 (11月) 个人所得(%) +0.3 (12月) +0.1 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) ＋0.2 (12月) +0.1 (11月) 消费者信贷(亿美元) 增加245.3 (11月) 增加161.7 (10月修正值) 企业库存(%) +0.7 (11月) -0.1 (10月修正值) 建筑支出(%) -0.2 (12月) +0.9 (11月修正值) 消费者信心 111.8 (1月) 113.3 (12月修正值) 房屋开工(万户) 122.6 (12月) 110.2 (11月) 建筑许可(万户) 122.8 (12月修正值) 121.2 (11月修正值) 成屋销售(万户) 549 (12月) 565.5 (11月修正值) 新屋销售(万户) 53.6 (12月) 598 (11月修正值) 工厂订单(%) +1.3 (12月) -2.3 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.5 (12月修正值) -4.7 (11月) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (1月) 56.6 (12月) 供应管理协会制造业指数 56.0 (1月) 54.5 (12月) 趸售(批发)库存(%) +1.0 (12月) +1.0 (11月) 进口物价(%) +0.4 (12月) -0.2 (11月修正值) 出口物价(%) +0.3 (12月) -0.1 (11月修正值) 单位劳工成本(%) +1.7 (第四季初值) +0.2 (第三季修正值) 非农业生产率(%) +1.3 (第四季初值) +3.5 (第三季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,130 (第三季) 赤字1,182.7 (第二季修正值)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。