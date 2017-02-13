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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国数据观测》春节因素料推高1月CPI涨幅，PPI趋升将站上“6字头”

    * 公布内容：中国1月CPI和PPI
    * 公布时间：2月14日
    * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI
 PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI

 调查结果        : (同比,%)                                          
                               预估中    前值    预估区间   上年同   预测
                                 值                           期      数
 居民消费价格指数(CPI)           2.4     2.1     2.0~2.8      1.8     34
 工业生产者出厂价格指数(PPI)     6.3     5.5     5.3~7.4     -5.3     31
 
    路透综合30余家机构预测中值结果显示，鸡年春节较去年提前至1月，叠加翘尾因素，
将推升1月CPI涨幅至32个月高位；而PPI仍在上升通道之中，同时也受到翘尾因素影响，预
计1月PPI涨幅会站上“6字头”。
    
    “目前的环比趋势表明1月PPI可能站上‘6字头’，并在近期内继续上扬；另外，春节
提前可能推高1月CPI。”中金公司宏观团队在报告中表示，考虑到今年暖冬，蔬菜及水果价
格涨幅较为温和，1-2月总体来看CPI可能保持大体平稳。
    
    交通银行金融研究中心刘学智等也预计1月CPI和PPI上涨，物价水平有所上升。他们指
出，春节临近需求走强带动1月食品价格上涨，工业产品价格加快上升带动非食品价格保持
微升态势，1月翘尾因素上升至1.55%为全年最高，预计CPI同比涨幅升至2.4%。
    
    PPI方面，主要生产资料市场价格整体延续上升势头，但环比上涨幅度有所收窄。黑色
金属、煤炭、石油天然气类价格高位回落，PPI翘尾因素高达6.1%，PPI同比涨幅有望扩大至
7.4%，延续快速上涨趋势。
    
    麦格理集团大中华区首席经济学家胡伟俊认为，鉴于商品价格近期企稳，以及低基数效
应逐渐消退，PPI涨势已近顶峰，从最新的PMI数据也可以看出投入价格增速在放缓。除非商
品价格再度大涨，他预计PPI会在今年一季度升至6.5%左右的峰值，然后逐渐下滑。
    
    受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气
上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。但生产和新
订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。（完）
        
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选；数据页面请点选

 (发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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